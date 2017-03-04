В Госдуме выступили за создание советов, которые будут проверять искусство на оскорбление чувств верующих

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой выступил за создание советов, которые будут проверять искусство на оскорбление чувств граждан. Об этом сообщает Rambler News Service
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По словам Толстого, надо предоставить россиянам возможность обращаться к экспертному совету в случае обнаружения потенциально оскорбительного произведения искусства. В такой совет, по мнению вице-спикера, могут войти представители различных конфессий.
"Всё, что касается оскорблений чувств верующих, оскорблений по национальному признаку, – это очень деликатная сфера, – пояснил политик. – Я думаю, что восстановить цензуру невозможно. И я точно против того, чтобы экспертные советы имели право превентивного просмотра".
Толстой отметил, что авторы произведений искусства должны сами оценивать "степень общественного принятия или непринятия". В качестве примера он привёл фильм "Матильда", пояснив, что режиссёр не хотел никого обидеть, но просто не принял во внимание, что Николай II является святым.
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