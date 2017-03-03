Прокуратура Калининграда закрыла восемь сайтов с инструкциями, как избежать налогов
В Калининграде прокуратура Московского района выявила восемь сайтов с информацией о способах избежание уплаты налогов. Об этом сообщает прокуратура Калининградской области.
По закону неуплата налогов карается вплоть до уголовной ответственности. Как правило, это большие денежные штрафы. Чтобы пресечь совершение гражданами налоговых преступлений, прокуратура направила в суд восемь исков о признании инструкций, как не платить налоги запрещённой в России информацией.
Все заявления рассмотрены и удовлетворены. Судебные решения направлены в Роскомнадзор для исполнения.
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