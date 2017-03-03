Жители посёлка в Славском районе вынуждены существовать без питьевой воды

Жители пос. Мысовка Славского района вынуждены выживать без питьевой воды. Об этом на своей странице в " Фейсбуке " написал депутат Госдумы от Калининградской области Александр Пятикоп после встречи с жителями.



"В посёлок не подведена питьевая вода. Предыдущие власти потратили 4 млн рублей на подводку технической воды, из-за использования которой селяне минимум два раза в год ремонтируют стиральные машинки. Передо мной поставили банку воды бурого цвета с вопросом: ‟Можно ли так жить?!", — рассказал Пятикоп.



По его мнению, выход есть — в двух километрах от Мысовки находится посёлок Раздольное, где нужно очистить скважину с питьевой водой, после чего проложить два километра водовода.



Однако это не единственная проблема жителей Мысовки. У местных властей не хватает денег, чтобы включить территорию в муниципальный заказ на вывоз мусора. При этом в Мысовку регулярно наезжают рыбаки со всей области.



"В период лова у кромки воды стоит больше двухсот машин, около пятисот рыбаков нужду справляют в залив. Выход есть — нужно сдать в аренду земельный участок, прилегающий к заливу, на котором частник организует платную парковку с достаточным количеством биотуалетов. Нетрудно организовать раз в месяц бригадным методом уборку территорий общего пользования посёлка. В посёлке до сих пор нет общественной детской площадки, не говоря уже о плоскостном спортивном сооружении," — уверен Пятикоп.



Депутат утверждает, что обсудил эти проблемы с главой администрации района Константином Борисовичем Панфиловым, главой района Игорем Иринеевичем Руденковым, депутатом Калининградской областной Думы, руководителем славской местной организации партии "Единая Россия" Валерием Витальевичем Фроловым. В конце мая чиновники должны собраться снова и подвести итоги выполнения работ.