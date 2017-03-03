В Гусеве разрушается здание народного банка на ул. Толстого

В Гусеве разрушается объект культурного наследия — здание народного банка на ул. Толстого. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщает телеканал "Каскад" и портал "Гусев-онлайн".



Ставший аварийным дом (там было общежитие) расселили почти два года назад, однако здание не законсервировали. Более того, на первом этаже работают люди — там офис службы "Чистота". Сотрудники вынуждены сидеть в верхней одежде и шапках. На вопросы о том, не страшно ли им находиться в аварийном здании, только улыбаются.



А на второй этаж здания, по словам журналистов, может зайти кто угодно. Судя по всему, помещения облюбовали и местные бомжи, и желающие выпить в тепле. Этаж завален мусором и пустыми бутылками.



Внешне здание тоже выглядит удручающе. Более того, оно опасно — некоторые кирпичи в стенах едва держатся и могут упасть на прохожих в любой момент, ведь здание не огорожено.