После знакомства в баре обчистил квартиру: полиция ищет жертв 40-летнего калининградца (фото)
43-летняя калининградка после знакомства с мужчиной в баре лишилась 23 ювелирных украшений, двух смартфонов и нескольких меховых изделий. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Ущерб от кражи превысил 700 тысяч рублей, однако 40-летнего подозреваемого удалось задержать.
Инцидент произошёл в ночь на 18 февраля. Мужчина познакомился с 43-летней калининградкой в одном из развлекательных заведений. Вечер решили продолжить в квартире женщины. Утром, после ухода гостя, хозяйка жилища обнаружила пропажу 23 ювелирных украшений, нескольких изделий из меха и двух смартфонов.
Задержанный уже дал признательные показания, часть похищенного оперативники изъяли в ходе обыска по месту его жительства. Ранее мужчина судим за имущественные преступления.
В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Сотрудники уголовного розыска предполагают, что подозреваемый может быть причастен к серии аналогичных преступлений. Если вы пострадали от действий человека, изображённого на фото, обращайтесь в полицию телефонам: 8 (4012) 552-202, 552-203, 552-227 или 02.
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