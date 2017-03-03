В квартирах, полученных сиротами на ул. Левитана, плесень, сырость и холод

Квартира в многоэтажном доме на ул. Левитана, которую три года назад в рамках программы обеспечения жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получила калининградка Елена, оказалась непригодной для жилья. Об этом пишет " АиФ-Калининград ".



Долгожданное жильё оказалось невозможным для проживания, — жалуется бывшая свекровь молодой женщины Надежда Яковлевна. — В квартире очень холодно: 13–15 градусов. Стены мокрые, на них — грибок. Жить в таких условиях опасно для здоровья".



Приехав по указанному адресу, журналисты действительно обнаружили чёрные разводы у плинтусов.



Видите, какая влажная стена. Это ещё дождя нет, во время него вообще капли стекают. Вентиляция не работает. Потолок в туалете течёт. Пишу во все инстанции — толку нет", — утверждает владелица жилья Елена Шевелёва.



С шести лет она сирота — мать лишили родительских прав, а вторым отцом ей стал директор детдома, который и помог получить жильё.



Поначалу сотрудники управляющей компании пытались свалить всю вину на меня. Мол, это вы установили под окном баллоны с цветами — от них и сырость. Но это же глупость! — устало вздыхает Елена. — Тем не менее клумбы убрала. Обследовали жильё, составили акт. На этом всё и закончилось. Пришлось жаловаться в Агентство по имуществу области. 20 января пришёл ответ: "Соответствующее обращение направлено в "Региональное управление заказчика капитального строительства" и в управляющую компанию по вопросу проведения ремонтных работ". Прошёл месяц, а воз и ныне там".



У Елены есть дочь-школьница. Спать в комнате она боится из-за плесени. Приходится ночевать на кухне. В ванной же плесень поднялась уже на метр от уровня пола. Ремонт Елена сделать пока не может — зарплата кассира уходит на оплату кредитов на приобретение мебели. А с мужем она рассталась.



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