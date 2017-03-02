В Калининграде умер один из основателей Музея Мирового океана Виктор Стрюк

В Калининграде умер главный научный сотрудник и один из основателей Музея Мирового океана, кандидат географических наук Виктор Стрюк. Об этом сообщается на сайте музея.

С 1990 года Виктор Стрюк координировал научную деятельность Музея: он занимался комплектованием и изучением предметов, создавал экспозиции и выставки, руководил организацией экспедиций, конференций, семинаров, курировал издательскую деятельность музея, проводил обширную методическую работу.

Виктор Леонидович был награжден медалями «300 лет Российскому флоту», «100 лет Подводному флоту», «За заслуги перед Калининградской областью», знаком Министерства культуры «За достижения в культуре», имеет звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

Как отмечают коллеги, Виктор Стрюк был не только профессионалом, но и замечательным человеком с добрым сердцем и тонким чувством юмора. Уход Виктора Леонидовича — это большая потеря не только для коллектива Музея Мирового океана, но и для всего культурного и научного сообщества.

Прощание с Виктором Стрюком состоится 4 марта в 11.00 в Музее Мирового океана и в 12.00 в церкви Архангела Гавриила (пр-т Мира, 152).