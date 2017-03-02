Стало известно, какие продукты подешевели, а какие подорожали в феврале

В Калининградской области опубликовали данные об изменении стоимости некоторых товаров и услуг за февраль. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте Калининградстата.



За месяц на три рубля подорожала в регионе варёная колбаса, почти на два рубля — мясные консервы, на 6,5 стали дороже огурцы, боле чем на 1,5 рубля — картофель. Дешевле стали стоить свежие помидоры, пшеничная мука и куриные яйца. Эти продукты снизились в стоимости на 1–2 рубля.