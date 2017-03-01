В светлогорской школе с родителями и детьми обсудили "группы смерти"

Во вторник, 28 февраля, в светлогорской школе прошла встреча на тему безопасности ребёнка в интернете. Об этом Клопс.Ru сообщил калининградский адвокат Антон Самоха.

Юрист вместе с сотрудниками социально-психологической службы Светлогорска рассказали о том, как обезопасить ребёнка от угроз в Сети. В беседе приняли участие родители, педагоги и школьники. Помимо "групп смерти", на встрече обсудили вовлечение детей в экстремистские организации, а также педофилию, оскорбления в интернете, мошенничество и защиту персональных данных.

"В Калининградской области дети регулярно становятся жертвами соцсетей. Родители уже неоднократно вытаскивали детей из "групп смерти", девочку из Гусева завербовали в ИГИЛ, а если говорить про оскорбления в соцсетях, то это вообще ежедневно происходит", — рассказал Самоха.

Адвокат отметил, что обеспечить полную безопасность в интернете невозможно. Он посоветовал гражданам проявлять бдительность и сообща бороться с угрозами в интернете, сообщая о них в правоохранительные органы.