В трёх калининградских детсадах, поликлинике и четырёх котельных нет электричества из-за ремонта
В Калининграде в среду, 1 марта, из-за планового ремонта нет электроснабжения на нескольких улицах, в трёх детсадах, поликлинике и четырёх котельных нет света. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Кроме того, не работает светофор на перекрёстке ул. Суворова - ул. Камская.
В связи с отключением электроэнергии подача горячего водоснабжения и отопления будет приостановлена с 13.30 до 18.00 часов на ул. Дзержинского 100-106д, ул. Черниговская 31-37, 43а.
Из-за проведения ремонтных работ на водопроводной сети не будет холодной воды до 17:00 часов на ул. Краснохолмская 43-65, 40-58; в связи с отключением электроэнергии с 13:30 до 18:00 холодной воды не будет на ул. Черниговская 33а-б, 33в (ВНС).
До устранения неисправностей отключена подача газа на ул. Краснодонская 2 (42 квартиры), ул. У. Громовой 125 (50 квартир).
Других отключений сегодня не планируется.
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