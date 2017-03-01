В трёх калининградских детсадах, поликлинике и четырёх котельных нет электричества из-за ремонта

В Калининграде в среду, 1 марта, из-за планового ремонта нет электроснабжения на нескольких улицах, в трёх детсадах, поликлинике и четырёх котельных нет света. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



Кроме того, не работает светофор на перекрёстке ул. Суворова - ул. Камская.



В связи с отключением электроэнергии подача горячего водоснабжения и отопления будет приостановлена с 13.30 до 18.00 часов на ул. Дзержинского 100-106д, ул. Черниговская 31-37, 43а.



Из-за проведения ремонтных работ на водопроводной сети не будет холодной воды до 17:00 часов на ул. Краснохолмская 43-65, 40-58; в связи с отключением электроэнергии с 13:30 до 18:00 холодной воды не будет на ул. Черниговская 33а-б, 33в (ВНС).



До устранения неисправностей отключена подача газа на ул. Краснодонская 2 (42 квартиры), ул. У. Громовой 125 (50 квартир).

Других отключений сегодня не планируется.