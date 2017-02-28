В одном из домов Калининграда более 40 лет нет горячей воды, а подвалы заполнены канализационными стоками
Скриншот видеозаписи "Вестей-Калининград"
В Калининграде жильцы дома по ул. Красной безуспешно пытаются добиться признания своего дома аварийным. Об этом сообщает телеканал "Вести.Калининград".
По словам жильцов, в их доме уже 40 лет нет горячей воды, однако последние три года жить там стало вообще невозможно. Подвалы здания затопило канализационными стоками, отчего в квартирах стоит нестерпимая вонь. Крыша протекает, трубы проржавели, дождевая вода течёт прямо на электрощиты.
"Фундаменты просели, и трещины в несущих стенах. И если ослаблена несущая конструкция, капитальный ремонт делать нельзя. Капитальный ремонт предусматривает здесь всё вычистить, а если начнут всё чистить — дом может разрушиться. Здесь 163 квартиры — это, наверное, 300 жильцов", — говорит жительница дома № 131 по ул. Красной Антонина Биндасова.
Однако в комитете городского хозяйства считают, что переселять жильцов не нужно.
"Проблема может быть решена путём капитального ремонта внутридомовых инженерных сетей — водопровода, канализации, электрических сетей, — заявил зампред комитета по городскому хозяйству Юрий Кондратьев. — По результатам обследования специализированной организации, которая должна его проводить, должны быть выявлены вредные факторы, которые не позволяют проживать в доме. Инженерные сети в этом здании находятся в ненадлежащем, аварийном состоянии. Но это не является основанием для признания дома аварийным, подлежащим сносу".
По словам калининградских властей, подобную проблему решили для дома по улице Серпуховской в Калининграде. Там отремонтировали подвал и первый этаж. Такой же подход собираются применить и для дома по ул. Красной.
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