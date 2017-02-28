Кавказцы рассказали "Твоему Бро", где поесть настоящих хачапури и шашлыка в Калининграде

"Твой Бро" встретился с активистами кавказских диаспор для того, чтобы те порекомендовали, где в городе можно попробовать настоящей кавказской еды и какой она должна быть на самом деле.

Важа, Марина, Гор и Нусрат не только поделились с нами заветными локациями с аутентичными блюдами Кавказа, а ещё и рассказали, какие продукты сложней всего обнаружить для приготовления блюд, каким должен быть правильный хачапури, как мариновать мясо для шашлыка, и что представляет собой курица по-азербайджански.

Важа Пачулия (Грузия)

"Я работаю на агрохолдинг Dolgovgroup, плюс являюсь соучредителем грузинского культурно-творческого общества "Тамар", а также руковожу отделом продаж в LayoutPro. Помимо этого, участвую в общественной жизни, занимаюсь делами Грузинской диаспоры Калининградской области, налаживаю отношения с другими такими же организациями в Москве, в Санкт-Петербурге, в Ростове. Ещё участвую в проектах, направленных не только на грузинскую диаспору, но и вообще на кавказскую молодежь. Я грузин, но из Абхазии. По самосознанию и по крови я грузинской национальности, но у меня есть небольшое вкрапление и абхазской крови. Большинство носителей моей фамилии – абхазы, даже в Калининграде есть человек с такой же фамилией, и он абхаз. Насколько мне известно, он занят в строительстве стадиона на острове. Я имею связь со многими грузинами нашего региона, но нас тут немного, особенно по сравнению с нашими армянскими и азербайджанскими коллегами. Кавказская кухня – это синтез разных вливаний, культур. На Кавказе побывали самые разные культуры и представители разных национальностей – греки, персы, османы, русские. Все это наложилось на местные нюансы и придало кухне своеобразный облик".