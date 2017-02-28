"Твой Бро" предлагает выбрать "ох уж эту детку" зимы
Пришла пора выбирать победительницу очередного сезона проекта "Ох уж эта детка". На этот раз "Твой Бро" предлагает голосовать за бунтарку Дашу или нежную Аню.
Пусть это всегда не просто, но зато как приятно – обновить знакомство с нашими прекрасными героинями.
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