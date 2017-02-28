По решению суда в Калининграде за счёт бюджетных средств отремонтируют 23 многоквартирных дома
В Калининграде за счёт средств городского бюджета проведут капитальный ремонт крыш, фасадов, подвалов и инженерных сетей в 23 многоквартирных домах. Об этом сообщили в мэрии.
Работы будут проводиться по решениям судов. Они запланированы на 2017 и 2018 годы. Всего на указанные цели планируется потратить более 58 млн рублей.
В комитете городского хозяйства рассказали, что в список домов вошли объекты, в отношении которых были приняты решения судов о принуждении администрации к организации, финансированию и выполнению капремонта. Такие решения были приняты в 2013—2014 годах и вступили в законную силу. В решениях судов прописаны все виды работ, которые будут произведены в домах.
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