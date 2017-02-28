В МФЦ Зеленоградска начнут выдавать паспорта с 1 марта
C 1 марта в многофункциональном центре "Мои документы" Зеленоградского округа начнут выдавать паспорта. Об этом сообщается на сайте МФЦ.
На сегодняшний день паспорт в МФЦ ещё нельзя получить или заменить в Багратионовском, Краснознаменском, Ладушкинском, Славском, Советском, Янтарном и Пионерском городских округах, а также в Нестеровском районе.
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