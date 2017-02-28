В двух школах Калининграда и на нескольких улицах из-за ремонта нет холодной и горячей воды (адреса)
В Калининграде во вторник, 28 февраля, из-за плановых ремонтов на нескольких улицах нет электричества, горячей и холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
До устранения неисправностей отключена подача газа на ул. Краснодонской, 2 (42 квартиры), ул. У. Громовой, 125 (50 квартир).
Других отключений сегодня не планируется. За минувшие сутки в Калининграде чрезвычайных ситуаций не произошло. Аварий на коммунальных сетях не зафиксировано.
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