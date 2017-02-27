Европарламент одобрил введение "умных границ" внутри ЕС

В Европарламенте одобрили введение внутри ЕС "умных границ" – системы проверки документов граждан третьих стран, пересекающих границы Шенгенской зоны. Об этом сообщает РИА Новости

Проект должен помочь в выявлении неблагонадёжных лиц – террористов, преступников и незаконных мигрантов. Планируется, что он заработает к концу 2018 года.

Система "умных границ" предполагает, что у граждан третьих стран, въезжающих в ЕС, будут сканировать паспорта. Это поможет выявить поддельные документы, которые сейчас встречаются достаточно часто.

Для того, чтобы проект заработал, его предстоит обсудить на встрече представителей Еврокомиссии, Совета ЕС и Европарламента. Осуществление системы обойдётся в 1,1 млрд. евро.