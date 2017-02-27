Европарламент одобрил введение "умных границ" внутри ЕС
В Европарламенте одобрили введение внутри ЕС "умных границ" – системы проверки документов граждан третьих стран, пересекающих границы Шенгенской зоны. Об этом сообщает РИА Новости
.
Проект должен помочь в выявлении неблагонадёжных лиц – террористов, преступников и незаконных мигрантов. Планируется, что он заработает к концу 2018 года.
Система "умных границ" предполагает, что у граждан третьих стран, въезжающих в ЕС, будут сканировать паспорта. Это поможет выявить поддельные документы, которые сейчас встречаются достаточно часто.
Для того, чтобы проект заработал, его предстоит обсудить на встрече представителей Еврокомиссии, Совета ЕС и Европарламента. Осуществление системы обойдётся в 1,1 млрд. евро.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.