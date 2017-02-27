В феврале в Калининградской области больше всего подорожали помидоры, сыры, сладости и водка (таблица цен)
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Калининградской области в феврале больше остальных продуктов подорожали помидоры, сыры, водка, конфеты в шоколадной глазури и стиральные порошки. Об этом свидетельствуют данные Калининградстата.
Дешевле стали стоить свежие огурцы, сливочное масло, колбасы, сосиски, консервы и рис.
Ранее сообщалось
, что в январе в регионе на четыре рубля подорожала свинина, а килограмм сыра увеличился в стоимости в среднем на 23 рубля. На 82 рубля выросла стоимость килограмма чая.
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