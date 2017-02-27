В региональном правительстве пообещали субсидии по кредитам для отельеров

Алиханов пообещал субсидии по кредитам для отельеров. Это будет способствовать стимулированию развития туризма в регионе. Об этом в интервью ТАСС в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи заявил врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов.

"В области строится много гостиниц, отелей, и мы подумываем о том, чтобы внедрить в следующем году новый механизм поддержки — субсидирование процентной ставки для отельеров, потому что, несмотря на то что довольно большое количество объектов вводится в оборот, тот объём роста туристического потока, который мы сейчас наблюдаем, заставляет нас думать о том, что нам в ближайшей перспективе нужно будет удваиваться", — сказал врио губернатора. Антон Алиханов отметил, что по итогам 2016 года зафиксирован рост турпотока порядка 30%.

Завершение реконструкции аэропорта Храброво, отметил Антон Алиханов, также будет способствовать увеличению потока туристов. Врио главы региона обратил внимание на активное развитие событийного туризма в области. "Это и мировой чемпионат фейерверков, и наш знаменитый музыкальный фестиваль "Калининград Сити Джаз", и кинофестиваль "Короче", и "Балтийские дебюты", "Балтийские сезоны" — то есть довольно большое количество уже традиционных фестивалей, мероприятий. В этом году, я надеюсь, мы сможем реализовать ряд новых идей, в том числе фестиваль уличных театров и много разных других мероприятий, которые станут дополнительными инструментами привлечения турпотока в наш регион", — уточнил он.