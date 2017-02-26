На польской границе задержали немца, ехавшего в Калининград с купленными правами
Фото: Варминско-мазурское пограничное отделение
На польской границе сотрудники варминско-мазурского отделения задержали 37-летнего немца, который ехал в Калининград. Об этом сообщает пресс-служба пограничного отделения.
Житель Германии ехал на "Мерседесе". В пункте пропуска Багратионовск-Безледы он предъявил все необходимые документы, но водительские права оказались поддельными. Выполненный по образцу польского документ мужчина купил в Германии.
Немца арестовали и доставили в отделение полиции в Бартошицах. В Калининград он ехал в качестве путешественника.
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