На польской границе задержали немца, ехавшего в Калининград с купленными правами

На польской границе сотрудники варминско-мазурского отделения задержали 37-летнего немца, который ехал в Калининград. Об этом сообщает пресс-служба пограничного отделения.

Житель Германии ехал на "Мерседесе". В пункте пропуска Багратионовск-Безледы он предъявил все необходимые документы, но водительские права оказались поддельными. Выполненный по образцу польского документ мужчина купил в Германии.

Немца арестовали и доставили в отделение полиции в Бартошицах. В Калининград он ехал в качестве путешественника.