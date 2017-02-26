В Пионерском возбудили уголовное дело против неизвестных полицейских, избивших водителя

В Пионерском неустановленные полицейские попали под уголовное дело за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает прокуратура Калининградской области.
В декабре прошлого года сотрудники ОВД, личности которых так и не установлены, остановили автомобиль, напали на водителя, силком вытащили его из салона и повалили на землю. О причинах конфликта не сообщается, но известно, что полицейские применили силу и оставили на теле водителя ссадины и кровоподтёки, испачкали ему одежду.
По итогам предварительной проверки было возбуждено уголовное дело. Прокуратура признала его законным и обоснованным.
По данному факту УМВД России по Калининградской области проводит служебную проверку. Если вина сотрудников полиции подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут, предусмотренную законом ответственность, а их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемых должностей, сообщили Клопс.Ru в пресс-службе регионального УМВД.
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