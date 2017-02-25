Сын Пеле сдался полиции, чтобы начать отбывать тюремный срок

В Бразилии сын Пеле Эдсон Шолби Насименту сам сдался полиции, чтобы отбыть 13-летний тюремный срок. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Суд ещё три года назад приговорил отпрыска трёхкратного чемпиона мира за отмывание денег наркоторговцев. Сначала Насименту-младшему дали 33 года, но после апелляции снизили срок до 12 лет 10 месяцев.

Под следствием сын легендарного футболиста находился с 2005 года. По его словам, он не причастен к преступлению, в котором его признали виновным.