Сын Пеле сдался полиции, чтобы начать отбывать тюремный срок
В Бразилии сын Пеле Эдсон Шолби Насименту сам сдался полиции, чтобы отбыть 13-летний тюремный срок. Об этом сообщает
«Спорт-Экспресс».
Суд ещё три года назад приговорил отпрыска трёхкратного чемпиона мира за отмывание денег наркоторговцев. Сначала Насименту-младшему дали 33 года, но после апелляции снизили срок до 12 лет 10 месяцев.
Под следствием сын легендарного футболиста находился с 2005 года. По его словам, он не причастен к преступлению, в котором его признали виновным.
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