Не кормить и не загонять в воду: в Калининградском зоопарке рассказали, как вести себя при встрече с тюленем

В конце февраля – начале марта у тюленей появляются детёныши, и люди часто сталкиваются с этими животными на пляжах области. О том, как вести себя в случае такой встречи, сотрудники Калининградского зоопарка рассказали в специальной памятке

При встрече с тюленем нельзя подходить к нему слишком близко и дотрагиваться: животное может укусить. Не стоит загонять его в воду: ластоногим необходимо отдыхать на суше, чтобы набраться сил. Нельзя также кормить тюленя: во-первых, умение самостоятельно добывать пищу – залог его выживания в дикий природе, а во-вторых, запах еды может привлечь собак.

Если животному не требуется помощь, нужно обеспечить ему покой. Помощь нужна в случаях, если тюлень истощён, травмирован или слишком апатичен. При этом слизистые выделения из глаз и носа - нормальное явление: это защитная реакция на морской песок.

Сотрудники зоопарка предупреждает, что учреждение не принимает найденных тюленей: это запрещено ветеринарными нормами. Если животному требуется помощь, нужно обратиться в Росприроднадзор по Калининградской области по номеру: 8-800-550-80-45, или в отдел охраны и использования объектов животного мира Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области по номеру: 570-416. Калининградский зоопарк может оказать только консультативную помощь.