"Твой Бро" поговорил с калининградцами, до сих пор пишущими в "Живой Журнал"
Скриншот блога с сайта "Твой Бро"
Бытует мнение, что самая живая и некогда уютная платформа умерла, потеряла свою былую силу и популярность. «Твой Бро» поинтересовался, что по этому поводу думают владельцы одних из самых рейтинговых на данный момент «журналов» в Калининграде.
Социальная платформа ЖЖ в своё время стала площадкой для сотен тысяч писателей, журналистов, фотографов, общественных деятелей и просто зевак, которые хотели быть в теме и создать своё информационное поле. Помимо интернета, ЖЖ захватил и офлайн. Так, в Калининграде несколько лет назад популярностью пользовался клуб «Амберкант», который устраивал встречи по наиболее актуальным темам для общественного обсуждения с участием блогеров. Мы не ведём ЖЖ и не владеем всей ситуацией, но наши собеседники – вполне: по нашей просьбе, калининградские блогеры рассказали, почему и зачем они всё ещё пользуются «Живым Журналом».
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