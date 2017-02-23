В оргкомитете вильнюсской книжной ярмарки назвали Боба Дилана и Леонарда Коэна литовцами
Леонард Коэн. Фото с сайта en.wikipedia.org
В организационном комитете книжной ярмарки, которая открывается 23 февраля в Вильнюсе, назвали Боба Дилана и Леонарда Коэна литовцами. Об этом сообщает Delfi.Lt
, ссылаясь на слова члена оргкомитета Гитиса Вашкялиса.
"Наша страна молода, её понимание самосознания иное, хотя мы и согласны в одном – мы зародились на базе языка и народа. Но откажемся ли мы от людей, которые считали себя литовцам, но при этом по-литовски не говорили? – задался вопросом Вашкялис. – Когда Нобелевскую премию получил Боб Дилан, мы спрашивали себя – литовец он или нет. Когда умер Леонард Коэн, мы сказали, что умер еще один литовец. Эти литовские знаки в каждом – разные. Но все они важны".
Книжная ярмарка в Вильнюсе пройдёт с 23 по 16 февраля. Организаторы ожидают гостей из Румынии, Каталонии, России, Испании, США и других стран.
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