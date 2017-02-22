У Калининграда может появиться сицилийский город-побратим

Перечень городов-побратимов Калининграда может пополниться итальянской Катанией, расположенной на Сицилии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда.

Предложение было озвучено в рамках официальной встречи с Председателем совета директоров Банка Интеза, президентом Ассоциации "Познаём Евразию" Антонио Фаллико, которую провёл Александр Ярошук. Фаллико от лица мэра Катании предложил обсудить возможности экономического сотрудничества между городами, а также заявил о намерении сделать Калининград и Катанию побратимами. Более подробное обсуждение может пройти в ходе бизнес-форума в Италии, который состоится 7 апреля 2017 года.

"Я думаю, что подписание соглашения сподвигнет нас на развитие отношений в различных сферах деятельности, в том числе в культуре, образовании, – прокомментировал инициативу Ярошук. – Наша молодежь должна лучше узнавать друг друга. В результате, когда они вырастут и будут находиться на наших местах, им будет проще решать все вопросы: и политические, и экономические".