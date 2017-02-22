Советник Путина по вопросам интернета не поладил с "Фейсбуком"
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Страница советника президента России по вопросам интернета Германа Клименко оказалась на три дня заблокирована в социальной сети "Фейсбук". Он сообщил
об этом на своей страничке в соцсети "ВКонтакте".
Страница советника была заблокирована из-за сообщений о том, что публикации Клименко нарушали авторские права. Владелец страницы предположил, что о правах на публикации заявил кулинар, писатель и фотограф Сталик Ханкишиев.
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