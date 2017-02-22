В Белоруссии к 23 Февраля на прилавках появились "консервированные" мужские носки

В Белоруссии решили подойти к традиционным подаркам на 23 Февраля с юмором: в продаже появились мужские носки в консервных банках. Об этом пишет "Спутник".



Сувениры ограниченной партией выпустил Брестский чулочный комбинат. Всего было изготовлено три тысячи банок.



"Дарить носки на 23 Февраля банально? Нет. Теперь дождь, снег, ураганный ветер не страшны: пятки любимого мужчины останутся сухими надолго", — пошутили на предприятии.



"Брестские носки" чёрного цвета, на 73% состоят из хлопка, на 25% — из полиэстера, на 2% — из эластана.



Будут ли что-то подобное выпускать к 8 Марта, на комбинате пока не уточняют.