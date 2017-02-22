На канале "Карусель" показали выступление калининградских школьников в детской лиге КВН (видео)
Фото со страницы команды в соцсети "ВКонтакте"
На канале "Карусель" показали выступление команды "Пора по партам" из Светлого. Школьный коллектив выступил в 1/4 детской телевизионной лиги КВН и прошел в полуфинал. Съемки состоялись ещё в начале декабря. Игру вели Таисия Маслякова и Алексей Королёв.
В следующую стадию прошла и команда из Гурьевска "Трудный возраст". Эфир с их участием на телеканале "Карусель" ещё не показали. Обе команды представляют "КЛАССную лигу КВН", представительство Всероссийской юниор-лиги в Калининградской области.
В первый сезон детской телевизионной лиги были приглашены команды — участницы VI Международного фестиваля детских команд КВН, чемпионы официальных и неофициальных региональных лиг Всероссийской юниор-лиги КВН. Оценивали выступление команд: Сосо Павлиашвили, Юрий Николаев, чемпион Высшей лиги в составе команды "Сборная Камызякского края по КВН" Денис Дорохов и Борис Грачевский.
Шутки команды "Пора по партам":
— Сегодня номер я буду объявлять с баяном, потому что мама сказал, что он мне когда-нибудь пригодится.
— Самый крутой баянист Пётр Дранга зарабатывает 30 тысяч за концерт. А самый крутой футболист Месси — 50 млн в год. Бать, ну понастойчивее надо было быть с идеей отдать меня на футбол.
— Мы живем в Калининградской области. Это уникальный регион. Когда мы взрываем петарды, то нам может прилететь как от мамы, так и от литовских военных.
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