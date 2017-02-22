На канале "Карусель" показали выступление калининградских школьников в детской лиге КВН (видео)

На канале "Карусель" показали выступление команды "Пора по партам" из Светлого. Школьный коллектив выступил в 1/4 детской телевизионной лиги КВН и прошел в полуфинал. Съемки состоялись ещё в начале декабря. Игру вели Таисия Маслякова и Алексей Королёв.

В следующую стадию прошла и команда из Гурьевска "Трудный возраст". Эфир с их участием на телеканале "Карусель" ещё не показали. Обе команды представляют "КЛАССную лигу КВН", представительство Всероссийской юниор-лиги в Калининградской области.

В первый сезон детской телевизионной лиги были приглашены команды — участницы VI Международного фестиваля детских команд КВН, чемпионы официальных и неофициальных региональных лиг Всероссийской юниор-лиги КВН. Оценивали выступление команд: Сосо Павлиашвили, Юрий Николаев, чемпион Высшей лиги в составе команды "Сборная Камызякского края по КВН" Денис Дорохов и Борис Грачевский.