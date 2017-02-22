Роспотребнадзор: 66% продуктов опасны для здоровья

Роспотребнадзор опубликовал данные о том, что свыше 60% продуктов, которые лежат на прилавках, опасны для здоровья. Об этом сообщает
"Российская газета".
В прошлом году специалисты ведомства проверили более 56 тысяч предприятий, где производят продукты питания, из них 66% нарушали санитарные условия производства и хранения продуктов.
С продажи снято 73 тысячи партии пищевых продуктов, на этикетках ста наименований товаров значились несуществующие фирмы. Неизвестно кем и когда произведённые продукты люди купили и съели. Торговцев за это не накажешь: в законе не прописано, что магазины должны проводить расследование на предмет происхождения продуктов.
Поэтому в стране срочно требуется создание системы контроля качества продуктов и их безопасности. Тем более, что замена ГОСТов на ТУ позволяет производителям самим устанавливать критерии качества своей продукции. В итоге пищевая ценность продуктов не учитывается, и на прилавке появляются товары, насыщенные вредными жирами.
Проверки рыбных магазинов показали, что торговцы зачастую под видом свежевыловленной продают размороженную рыбу, но уже по завышенной цене. В витринах, где хранится рыба, не поддерживается температурный режим. В списке нарушений: неправильное товарное соседство, паразиты, нарушение хранения рыбы на складах.
Также выяснилось, что до 40% просроченных продуктов продавцы снова пускают на прилавок, но уже в салатах и выпечке и других продуктах "собственного производства". Как с этим бороться, тоже пока неизвестно.
Россельхознадзор, в свою очередь, считает, что необходимо создание нового ведомства, которое будет контролировать качество и безопасность продуктов. Предложения по исправлению ситуации на прилавках рассмотрят в профильных министерствах и ведомствах.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.