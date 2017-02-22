Роспотребнадзор: 66% продуктов опасны для здоровья

Роспотребнадзор опубликовал данные о том, что свыше 60% продуктов, которые лежат на прилавках, опасны для здоровья. Об этом сообщает "Российская газета".

В прошлом году специалисты ведомства проверили более 56 тысяч предприятий, где производят продукты питания, из них 66% нарушали санитарные условия производства и хранения продуктов.

С продажи снято 73 тысячи партии пищевых продуктов, на этикетках ста наименований товаров значились несуществующие фирмы. Неизвестно кем и когда произведённые продукты люди купили и съели. Торговцев за это не накажешь: в законе не прописано, что магазины должны проводить расследование на предмет происхождения продуктов.

Поэтому в стране срочно требуется создание системы контроля качества продуктов и их безопасности. Тем более, что замена ГОСТов на ТУ позволяет производителям самим устанавливать критерии качества своей продукции. В итоге пищевая ценность продуктов не учитывается, и на прилавке появляются товары, насыщенные вредными жирами.

Проверки рыбных магазинов показали, что торговцы зачастую под видом свежевыловленной продают размороженную рыбу, но уже по завышенной цене. В витринах, где хранится рыба, не поддерживается температурный режим. В списке нарушений: неправильное товарное соседство, паразиты, нарушение хранения рыбы на складах.

Также выяснилось, что до 40% просроченных продуктов продавцы снова пускают на прилавок, но уже в салатах и выпечке и других продуктах "собственного производства". Как с этим бороться, тоже пока неизвестно.

Россельхознадзор, в свою очередь, считает, что необходимо создание нового ведомства, которое будет контролировать качество и безопасность продуктов. Предложения по исправлению ситуации на прилавках рассмотрят в профильных министерствах и ведомствах.