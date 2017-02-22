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Главная Новости Общество

Роспотребнадзор: 66% продуктов опасны для здоровья

21 февраля 201723:01
  920 5
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Роспотребнадзор опубликовал данные о том, что свыше 60% продуктов, которые лежат на прилавках, опасны для здоровья. Об этом сообщает "Российская газета".
 
В прошлом году специалисты ведомства проверили более 56 тысяч предприятий, где производят продукты питания, из них 66% нарушали санитарные условия производства и хранения продуктов.
 
С продажи снято 73 тысячи партии пищевых продуктов, на этикетках ста наименований товаров значились несуществующие фирмы. Неизвестно кем и когда произведённые продукты люди купили и съели. Торговцев за это не накажешь: в законе не прописано, что магазины должны проводить расследование на предмет происхождения продуктов.
 
Поэтому в стране срочно требуется создание системы контроля качества продуктов и их безопасности. Тем более, что замена ГОСТов на ТУ позволяет производителям самим устанавливать критерии качества своей продукции. В итоге пищевая ценность продуктов не учитывается, и на прилавке появляются товары, насыщенные вредными жирами.
 
Проверки рыбных магазинов показали, что торговцы зачастую под видом свежевыловленной продают размороженную рыбу, но уже по завышенной цене. В витринах, где хранится рыба, не поддерживается температурный режим. В списке нарушений: неправильное товарное соседство, паразиты, нарушение хранения рыбы на складах.
 
Также выяснилось, что до 40% просроченных продуктов продавцы снова пускают на прилавок, но уже в салатах и выпечке и других продуктах "собственного производства". Как с этим бороться, тоже пока неизвестно.
 
Россельхознадзор, в свою очередь, считает, что необходимо создание нового ведомства, которое будет контролировать качество и безопасность продуктов. Предложения по исправлению ситуации на прилавках рассмотрят в профильных министерствах и ведомствах.
 
 

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5 комментариев Правила комментирования

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ins_sider
ins_sider #
21 февраля 201723:26
Единственным источником живых витаминов и антиоксидантов в стране являются фрукты и овощи. Поскольку в холодной стране многие из них элементарно не растут, они были только импортными.
Именно поэтому "любимые до слез бессменные руководители партии и правительства" наложили встречные санкции на ненавистное им население ненавистной им страны в виде запрета на ввоз абсолютного большинства фруктов, овощей, других продуктов из стран, где их подделка сурово карается законом и потому практически невозможна.
Если называть вещи своими именами, глумящиеся над страной агенты западных спецслужб проводят масштабнейшую и беспрецедентную операцию по массированому разрушению здоровья населения страны, включая детей, и как следствие такого разрушения - тотальную депопуляцию.
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Waldemar
Waldemar #
21 февраля 201723:57
поцриоты жрут и не жужжат
санкции-антисанкции на пользу, конторам похоронным
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Waldemar
Waldemar #
21 февраля 201723:59
проблеск реалий
поцриоты жрут и не жужжат, ратуя за полезные антисанкции,
конторам похоронным
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ekiapntsev
ekiapntsev #
00:16
Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история    http://dimonotsmoke.blogspot.com
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ekiapntsev
ekiapntsev #
00:16
Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история    http://dimonotsmoke.blogspot.com
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