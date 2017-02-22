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Главная Новости Общество

НАСА проведёт срочную пресс-конференцию о находках за пределами Солнечной системы

21 февраля 201721:34
  1955 0
  • Фото: nasa.gov
Фото: nasa.gov
НАСА в среду, 22 февраля, проведёт пресс-конференцию, посвящённую новым открытиям за пределами Солнечной системы. Об этом сообщается на сайте Национального агентства по космическим исследованиям.
 
На брифинге будут представлены новые данные об экзопланетах — тех, которые вращаются вокруг других звёзд. В брифинге участвуют известные астрономы и астрофизики.
 
Пресс-конференция будет транслироваться по телевидению и на сайте НАСА. Также можно будет задавать вопросы онлайн, используя хэштег #askNASA. 
 

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