НАСА проведёт срочную пресс-конференцию о находках за пределами Солнечной системы

НАСА в среду, 22 февраля, проведёт пресс-конференцию, посвящённую новым открытиям за пределами Солнечной системы. Об этом сообщается на сайте Национального агентства по космическим исследованиям.

На брифинге будут представлены новые данные об экзопланетах — тех, которые вращаются вокруг других звёзд. В брифинге участвуют известные астрономы и астрофизики.

Пресс-конференция будет транслироваться по телевидению и на сайте НАСА. Также можно будет задавать вопросы онлайн, используя хэштег #askNASA.