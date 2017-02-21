В Калининградской области проверят места, где чаще всего собираются подростки

В Калининградской области пройдут массовые проверки мест, где собираются компании подростков. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

До 20 апреля в области запланирована акция "Не спаивайте наших детей!". Во всех муниципалитетах области будут проверять точки, где могут продавать спиртное лицам младше 18 лет. Особое внимание надзорные органы уделят фактам продажи алкоголя на территории больниц, школ, спортивных и социальных объектов. Нарушителей привлекут к ответственности, возможны отзывы лицензий.

По официальным данным, в прошлом году в регионе было зафиксировано 337 случаев продажи спиртных напитков несовершеннолетним. Сами подростки нередко появляются в общественных местах пьяными.