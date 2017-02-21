В Черняховске при капремонте жилого дома заменили раритетную черепицу
Фото с сайта областного правительства
В Черняховске завершился ремонт дома, построенного по проекту немецкого архитектора Ганса Шаруна. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.
Капитальный ремонт проводился в здании, расположенном по адресу ул. Элеваторная, 5. Дом относится к объекту культурного наследия "Пёстрый ряд". В ходе работ была заменена керамическая черепица, изготовленная в 1921 году. Плитку передали Службе государственной охраны памятников культурного наследия. Работы по ремонту кровель других домов "Пёстрого ряда" на данный момент также полностью завершены.
"Большой плюс программы капремонта заключается в том, что по ней можно проводить ремонт подобных зданий. Это дает шанс памятникам архитектуры получить новую жизнь", — рассказала директор Фонд капремонта Оксана Астахова.
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