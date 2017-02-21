В Калининграде трёхлетней девочке, потерявшей из-за рака глаз, требуются средства на лечение

Трёхлетней Веронике Кобышко требуются средства на проезд и проживание на время лечения в институте Гельмгольца. Об этом сообщается на сайте благотворительного центра "Верю в чудо".

Веронике поставлен тяжёлый диагноз — молекулярная форма ретинобластомы. Девочка с 6 по 9 февраля уже проходила лечение в институте Гельмгольца в Москве, где ей заменили глазной протез на более усовершенствованный.