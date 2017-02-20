В МЧС продолжают поступать звонки от рыбаков, застрявших на льду в Куршском заливе
В калининградское управление МЧС продолжают поступать сообщения от рыбаков, которые оказались отрезаны от берега из-за разломов, образовавшихся во льду на поверхности Куршского залива. Об этом Клопс.Ru стало известно из собственных источников в экстренных службах города.
На данный момент к берегу доставлено уже тринадцать любителей подводного лова.
Ранее сообщалось, что спасатели на судне на воздушно подушке помогли добраться
до суши группам рыбаков, которые находились в нескольких сотнях метров от берега в районе поселка Заливино, а так же Ушаковка в Полесском районе.
Теперь же, не успев вернуться с двумя рыболовами, которых отыскали недалеко от поселка Красное, сотрудники МЧС собрались опять в Заливино. Там спасателям предстоит найти рыбака, который находится в ледяном плену в нескольких километрах от берега.
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