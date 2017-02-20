В России мошенники отправляли покупателям по почте кирпичи вместо смартфонов (видео)

"Почта России" разоблачила банду интернет-мошенников, отправлявших покупателям кирпичи и стаканы вместо компьютеров и смартфонов. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Выяснилось, что мошенники регулярно открывали в сети Интернет онлайн-магазины, предлагающие покупателям компьютеры, мобильные телефоны и различную оргтехнику по низким ценам. Сайты, как правило, существовали не более одного месяца. За это время мошенники успевали набрать заказов на несколько миллионов рублей. Однако в почтовых отправлениях клиентам приходили кирпичи, бутылки с водой и граненые стаканы, в зависимости от веса заказанного товара.
Граждане, оплатившие дорогостоящую покупку наложенным платежом, но получившие посылку с разным хламом, предъявляли претензии работникам почты. В рамках проверки и было установлено, что почтовые отправления мошенники сдавали для отправки в столичных отделениях почтовой связи в закрытом виде без описи товарных вложений.
Только в январе 2017 года они получили от граждан в качестве наложенного платежа свыше шести миллионов рублей. В целом тысячи россиян мошенникам удалось обмануть на десятки миллионов рублей.
В настоящее время подозреваются пять человек, в отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").
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