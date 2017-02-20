HeadHunter выяснил, по каким причинам калининградцы чаще всего опаздывают на работу

Служба исследований HeadHunter выяснила, как часто и почему сотрудники из Калининградской области опаздывают на работу.



Показательно, что большая часть респондентов (43%) указали, что всегда приезжают на работу вовремя. Лишь 7% признались в том, что опаздывают каждый день. Ещё 11% делают это несколько раз в неделю, а 16% — реже одного раза в месяц.



Что касается общих результатов опроса по всем регионам страны, выяснилось, что топ-менеджеры склонны реже опаздывать на работу — среди них почти половина (49%) указали, что не делают этого никогда, в отличие, например, от специалистов/ведущих специалистов, лишь 37% которых выбрали этот вариант ответа.



Никогда не опаздывают на работу 67% представителей добывающей сферы из разных регионов России, а также 63% рабочего персонала. Менее пунктуальны специалисты госсектора (16%) и работники сферы маркетинга, рекламы и PR (14%), которые опаздывают на работу каждый день. Самыми часто опаздывающими оказались сотрудники IT-компаний и представители искусства (по 19% указали, что опаздывают несколько раз в неделю).



Самыми терпимыми к опозданиям сотрудников являются российские представители IT-отрасли (48%), а также СМИ, маркетинга и рекламы (40%). Ограничиваются устными замечаниями обычно в госструктурах и образовательных учреждениях (по 45%). По словам 19% работников металлургии, за опоздания начальство накладывает на сотрудников финансовые штрафы. Требуют объяснительную у 23% работников нефтегазовой отрасли.