HeadHunter выяснил, по каким причинам калининградцы чаще всего опаздывают на работу
Служба исследований HeadHunter выяснила, как часто и почему сотрудники из Калининградской области опаздывают на работу.
Показательно, что большая часть респондентов (43%) указали, что всегда приезжают на работу вовремя. Лишь 7% признались в том, что опаздывают каждый день. Ещё 11% делают это несколько раз в неделю, а 16% — реже одного раза в месяц.
Что касается общих результатов опроса по всем регионам страны, выяснилось, что топ-менеджеры склонны реже опаздывать на работу — среди них почти половина (49%) указали, что не делают этого никогда, в отличие, например, от специалистов/ведущих специалистов, лишь 37% которых выбрали этот вариант ответа.
Никогда не опаздывают на работу 67% представителей добывающей сферы из разных регионов России, а также 63% рабочего персонала. Менее пунктуальны специалисты госсектора (16%) и работники сферы маркетинга, рекламы и PR (14%), которые опаздывают на работу каждый день. Самыми часто опаздывающими оказались сотрудники IT-компаний и представители искусства (по 19% указали, что опаздывают несколько раз в неделю).
Самыми терпимыми к опозданиям сотрудников являются российские представители IT-отрасли (48%), а также СМИ, маркетинга и рекламы (40%). Ограничиваются устными замечаниями обычно в госструктурах и образовательных учреждениях (по 45%). По словам 19% работников металлургии, за опоздания начальство накладывает на сотрудников финансовые штрафы. Требуют объяснительную у 23% работников нефтегазовой отрасли.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.