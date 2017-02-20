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В Калининграде несколько домов отключены от горячей и холодной воды (список)

10:19
  478 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
В Калининграде в понедельник, 20 февраля, несколько домов отключены от горячей и холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Так, сегодня планируется отключение от горячего водоснабжения и отопления дома 45—51 по ул. Артиллерийской. Там с 9:30 до 16:00 будут устанавливать прибор учёта. 

От холодной воды с 10:00 до 14:00 для замены задвижки гидранта будут отключены дома № 9— 13, 12—16 по ул. Дарвина.

Как отметили в пресс-службе мэрии, за минувшие выходные в Калининграде чрезвычайных ситуаций, а также аварий на инженерных коммуникациях не зафиксировано.

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