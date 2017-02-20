В Калининграде несколько домов отключены от горячей и холодной воды (список)

В Калининграде в понедельник, 20 февраля, несколько домов отключены от горячей и холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.



Так, сегодня планируется отключение от горячего водоснабжения и отопления дома 45—51 по ул. Артиллерийской. Там с 9:30 до 16:00 будут устанавливать прибор учёта.



От холодной воды с 10:00 до 14:00 для замены задвижки гидранта будут отключены дома № 9— 13, 12—16 по ул. Дарвина.



Как отметили в пресс-службе мэрии, за минувшие выходные в Калининграде чрезвычайных ситуаций, а также аварий на инженерных коммуникациях не зафиксировано.