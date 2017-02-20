ВЦИОМ: четверть россиян выступают за признание независимости ДНР и ЛНР

ВЦИОМ узнал отношение жителей России к ДНР и ЛНР. Результаты опроса опубликованы на официальном сайте центра.



24% респондентов сообщили, что готовы признать ДНР и ЛНР как независимые государства. 36% опрошенных считают, что России не стоит вмешиваться в украинский конфликт. 18% россиян заявили, что республики необходимо принять в состав нашей страны. О том, что Россия должна помогать ДНР и ЛНР расширить автономию, оставаясь в составе Украины, сказали 8% опрошенных. 4% россиян считают, что наша страна должна помочь киевским властям восстановить контроль над республиками.

Отношение россиян к ДНР и ЛНР

Create bar charts Перспектива улучшения общения России, Украины и Запада не повлияла на отношение граждан страны в вопросе помощи ополченцам. Более половины россиян (59%) заявили, что необходимо оказывать поддержку и дальше.