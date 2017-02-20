ВЦИОМ: четверть россиян выступают за признание независимости ДНР и ЛНР
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
ВЦИОМ узнал отношение жителей России к ДНР и ЛНР. Результаты опроса опубликованы на официальном сайте центра.
24% респондентов сообщили, что готовы признать ДНР и ЛНР как независимые государства. 36% опрошенных считают, что России не стоит вмешиваться в украинский конфликт. 18% россиян заявили, что республики необходимо принять в состав нашей страны. О том, что Россия должна помогать ДНР и ЛНР расширить автономию, оставаясь в составе Украины, сказали 8% опрошенных. 4% россиян считают, что наша страна должна помочь киевским властям восстановить контроль над республиками.
Перспектива улучшения общения России, Украины и Запада не повлияла на отношение граждан страны в вопросе помощи ополченцам. Более половины россиян (59%) заявили, что необходимо оказывать поддержку и дальше.
Ранее президент России Владимир Путин подписал
указ о признании действительными паспортов ДНР и ЛНР. Такая информация до недавнего времени опровергалась пресс-секретарём главы государства Дмитрием Песковым.
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