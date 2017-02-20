Ярошук возглавил рейтинг глав столиц регионов СЗФО за январь по версии "Медиалогии"
Александр Ярошук. Фото из архива Клопс.Ru
Мэр Калининграда Александр Ярошук занял первую строчку в рейтинге глав столиц СЗФО за январь по версии "Медиалогии". Об этом сообщается
на официальном сайте компании.
СМИ упоминали главу Калининграда в связи с отстранением от должности и. о. директора МП "Чистота" Владимира Абрамова. Говорил градоначальник и о планах закупить новую уборочную технику для предприятия. А также о том, что через референдум не стоит решать вопрос установки памятника князю Владимиру в центре Калининграда.
За Ярошуком в рейтинге расположились мэр Пскова Иван Цецерский, глава Петрозаводска Ирина Мирошник. Всего в список вошли 13 политиков.
Медиарейтинг составлялся на основе данных СМИ системы "Медиалогия". Анализировались материалы порядка 38,5 тыс. источников за январь.
Ранее сообщалось
, что Александр Ярошук возглавил рейтинг глав столиц регионов СЗФО за 2016 год. Второе место по версии "Медиалогии" заняла глава Петрозаводска, на третьей строчке — мэр Пскова.
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