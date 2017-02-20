Ярошук возглавил рейтинг глав столиц регионов СЗФО за январь по версии "Медиалогии"

Мэр Калининграда Александр Ярошук занял первую строчку в рейтинге глав столиц СЗФО за январь по версии "Медиалогии". Об этом сообщается на официальном сайте компании.



СМИ упоминали главу Калининграда в связи с отстранением от должности и. о. директора МП "Чистота" Владимира Абрамова. Говорил градоначальник и о планах закупить новую уборочную технику для предприятия. А также о том, что через референдум не стоит решать вопрос установки памятника князю Владимиру в центре Калининграда.



За Ярошуком в рейтинге расположились мэр Пскова Иван Цецерский, глава Петрозаводска Ирина Мирошник. Всего в список вошли 13 политиков.



Медиарейтинг составлялся на основе данных СМИ системы "Медиалогия". Анализировались материалы порядка 38,5 тыс. источников за январь.