Опрос: более половины жителей России видят военную угрозу со стороны других стран

Свыше половины опрошенных россиян считают, что другие страны несут для Российской Федерации угрозу. Таковы данные опроса "Левада-центра", сообщает "Регнум"

При этом 34% респондентов полагают, что вторжение армий других государств на территорию РФ маловероятно. 84% опрошенных уверены, что российская армия способна дать отпор возможному противнику. 10% так не думают.

Около 61% респондентов уверены, что их родственникам стоит пройти службу в армии. 23% ответили, что хотели бы избежать для близких этой участи. 58% опрошенного населения поддержали всеобщую воинскую обязанность.