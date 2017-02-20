Мэра Риги хотят оштрафовать за публичное использование русского языка
Фото с сайта ru.wikipedia.org
Глава Риги Нил Ушаков может быть привлечён к ответственности за использование русского языка. Об этом сообщает ТАСС
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По данным СМИ, претензии к мэру возникли у Центра государственного языка. В ведомстве установили, что на одном из публичных мероприятий мужчина пообщался со школьниками не на латышском языке.
Сам чиновник пояснил, что говорил на русском, так как дети задавали ему вопросы именно на этом языке. Он также рассказал, что ранее надзорный орган уже пытался его штрафовать, но все попытки были безуспешны.
Сейчас русскоязычное население составляет в Латвии около 40%. Русский язык в стране является иностранным.
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