Участницы из Калининграда покинули третий сезон проекта "Взвешенные люди" на СТС

Участницы из Калининграда выбыли из проекта про похудение "Взвешенные люди" на канале СТС. Девушки покинули первый выпуск третьего сезона шоу по результатам голосования других героев программы.

Алёна Пыжова и Юлия Селезнёва участвовали в проекте в одной команде. На сайте телеканала СТС Алёна рассказывает, что работает в спортивной сети и хотела, чтобы проект помог ей больше соответствовать занимаемой должности. Юлия же на проекте сообщила о том, что хочет завести ребёнка, но сделать это не позволяет состояние здоровья.

Реалити-шоу "Взвешенные люди" - российская версия популярного проекта про похудение "The Biggest Loser". В передаче 20 участников, соревнующихся в командах по два человека. В финал пройдут только трое – их наградой станет не только стройная фигура, но и денежный приз.