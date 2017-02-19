Крымские вина получили признание на ярмарке в Риме

На прошедшей в Риме ярмарке "Лучшие итальянские вина" представили напитки крымского винодельческого хозяйства. Об этом пишет РИА Новости

Винодел Валерий Захарьин привёз в Италию около сотни бутылок красного, белого и розового вина. По его словам, посадки винограда в Крыму растут благодаря субсидированию отрасли. Результатом поездки в Рим стала договорённость о поставках продукции двум местным ресторанам.

Оценивавший вина критик Лука Марони рассказал о своих впечатлениях от российских напитков. "Я ожидал встретить вина с богатым вкусом, но, возможно, не очень равномерно сделанные с энологической точки зрения, – сказал он. – Оказалось, что это правильно сделанные вина, и убеждён, что за ними будущее".