Учёные: курение сдерживало развитие анемии у жителя Германии

Многолетнее курение не давало развиться анемии у жителя Германии. О такой находке учёных сообщает РИА Новости
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История началась, когда в больницу обратилась дочь мужчины. Девушка жаловалась на постоянную слабость и анемию. Медики выявили у неё редкую мутацию гемоглобина, которая не давала кислороду нормально разноситься по крови. Такую же мутацию выявили в ДНК её отца, однако тот никогда не жалоался на подобные симптомы.
Как выяснили учёные, причина была в том, что мужчина долгие годы курил. Угарный газ, попадающий в организм при курении, при таких мутациях помогает, стабилизируя гемоглобин: немец даже не подозревал о своей потенциальной анемии.
Впрочем, учёные предупредили, что людям, страдающим анемией, не стоит использовать курение в качесте лекарства. Похожим образом действуют большие дозы антиоксидантов, не несущие такого урона организму.
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