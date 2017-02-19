В Петербурге полицейские поймали оленя, бегавшего по проспекту
Фото сообщества ВКонтакте "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"
В Санкт-Петербурге полиция поймала оленя, бегавшего по проспекту Гагарина. Об этом сообщает "Фонтанка"
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По информации издания, животное, бегавшее по проезжей части, поймали около 10:00 утра. Его смогли обездвижить, набросив верёвку на рога и связав. В "задержании" приняли участие сотрудники полиции и МЧС.
В Калининградской области несколько раз замечали забредших в населённые пункты диких зверей. Так, в 2013 году в Советске спасатели и охотники ловили
оленя, бродившего около вокзала, в 2012 году у двухъярусного моста поселилась
стая куропаток, а в 2009 году на площади Победы дикий бобёр покусал
калининградку.
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