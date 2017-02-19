Число калининградок, желающих учиться в политехническом институте ВМФ, составило 15 человек на место
Конкурс для калининградок, поступающих в политехнический институт ВМФ, составил 14-15 человек на место. Как сообщает РИА Новости, такие цифры озвучил замначальника Военного учебно-научного центра ВМФ России "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова", контр-адмирал Александр Карпов.
"У нас есть специальности в Военно-морском политехническом институте в Калининграде, где девушки готовятся пока еще только на береговые должности, – сообщил Карпов. – В прошлом году средний конкурс составлял в районе 14-15 человек на место".
Контр-адмирал отметил, что такая конкуренция приводит к высоким требованиям к поступающим. Им необходимо иметь хорошие результаты по физике – профильному для специальностей института предмету.
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