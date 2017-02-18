Польские учёные создали интерактивные карты флоры и фауны Беловежской пущи

Учёные завершили первый этап инвентаризации Беловежской пущи. Об этом сообщает Радио Польша

Над инвентаризацией около года трудились 200 специалистов – экологи, зоологи, ботаники, археологи, лесничие и почвоведы. Одним из результатов работы станут интерактивные карты с указанием видов, обитающих на территории пущи: они позволят посмотреть, какие животные и растения населяют конкретные уголки леса.

Карты собираются опубликовать онлайн в ближайшем времени. Польша уже предложила другим странам ЕС провести такую же инвентаризацию местных заповедников.