Карточные долги и любовные треугольники: в калининградском угро рассказали о поджогах машин (видео)

Начальник управления уголовного розыска по Калининградской области Сергей Порывакин рассказал про поджоги машин. Он объяснил, кто, как и зачем совершает такие преступления, а также какое наказание за это предусмотрено.

По словам полицейского, за год количество поджогов автотранспорта сократилось на 30%. Они составляют треть от общего числа уничтоженных огнём автомобилей: в остальных случаях происходят самовозгорания.

Машины в Калининграде жгут не только из хулиганских побуждений: Порывакин рассказал, что мотивами бывают и долги, и даже конфликты из-за парковочных мест. Так, в Багратионовском районе к поджогу автомобиля и дома привёл конфликт двух фермеров, а на Сельме пламя от подожжённой из-за карточного долга машины перекинулось ещё на 15 авто.

Поджоги в Калининграде происходят и из-за ревности. В одном из случаев молодой человек сжёг автомобиль своей бывшей девушки, которая бросила его. А в 2015 году любовный треугольник привёл к тому, что калининградец сжёг "БМВ" соперника.

Порывакин напомнил, что за поджог грозит возбуждение уголовного дела по ст.167 "Умышленное повреждение чужого имущества путём поджога". Желание отомстить или пьяная выходка могут стоить злоумышленникам пяти лет лишения свободы.