Медали для Олимпиады-2020 в Токио изготовят из утилизированных телефонов

Власти Японии планируют изготовить медали для Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио, из элементов мобильных телефонов. Об этом сообщает РИА Новости

В стране запустили акцию по сбору старых мобильных устройств, из которых извлекут золотые, серебряные и бронзовые части. Их и собираются использовать для изготовления медалей. Таким образом правительство планирует сократить расходы на спортивное мероприятие.

За первый день акции более сотни человек сдали свои старые телефоны. Всего правительство планирует собрать около 8 тонн металла.